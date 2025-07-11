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Український МіГ-29 знищив російську переправу на ТОТ Запорізької області – ЗМІ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 11 липня 2025, 22:51
Український МіГ-29 знищив російську переправу на ТОТ Запорізької області – ЗМІ
скриншот

Український винищувач МіГ-29 двома ударами високоточних авіабомб знищив російську переправу на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Джерело: "Мілітарний" з посиланням на відео Telegram-каналу "Соняшник"

Деталі: За повідомленням, удар завдав винищувач, озброєний двома американськими авіабомбами GBU-62, які були оснащені комплектом планування і корекції JDAM-ER.

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Як повідомляє канал, такі удари стали можливі внаслідок систематичного знищення російських систем ППО, зокрема ЗРК "Бук", українськими оборонцями.

На відео зафіксовано, як авіабомби влучають по тимчасовій переправі, наведеної на місці знищеного автомобільного мосту.

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Особливість місцевості є такою, що це був єдиний міст на єдиній якісній асфальтованій дорозі, яка забезпечує російське угруповання військ, яке з кінця червня відновило наступ у районі населеного пункту Кам’янське, зазначає видання.

За приблизно три тижні боїв російським військам вдалося вибити українські підрозділи з частини позицій за річкою Янчекрак та самим перейти висохлу після підриву Каховської ГЕС водойму, зайняти частину села Кам’янське та зайняти сусідні села Степове та Лобкове.

Повітряні сили ЗСУвійнаЗапорізька область
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