Украинский МиГ-29 уничтожил российскую переправу на ВОТ Запорожской области – СМИ

Украинский истребитель МиГ-29 двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожил российскую переправу на временно оккупированной территории Запорожской области.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на видео Telegram-канала "Соняшник"

Детали: Согласно сообщению, удар нанес истребитель, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER.

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Как сообщает канал, такие удары стали возможны вследствие систематического уничтожения российских систем ПВО, в частности ЗРК "Бук", украинскими защитниками.

На видео зафиксировано, как авиабомбы попадают по временной переправе, наведенной на месте уничтоженного автомобильного моста.

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Особенность местности такова, что это был единственный мост на единственной качественной асфальтированной дороге, которая обеспечивает российскую группировку войск, с конца июня возобновившую наступление в районе населенного пункта Каменское, отмечает издание.

За примерно три недели боев российским войскам удалось выбить украинские подразделения с части позиций за рекой Янчекрак и самим перейти высохший после подрыва Каховской ГЭС водоем, занять часть села Каменское и занять соседние села Степное и Лобково.