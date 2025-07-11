Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинский МиГ-29 уничтожил российскую переправу на ВОТ Запорожской области – СМИ

Валентина РоманенкоПятница, 11 июля 2025, 22:51
Украинский МиГ-29 уничтожил российскую переправу на ВОТ Запорожской области – СМИ
скриншот

Украинский истребитель МиГ-29 двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожил российскую переправу на временно оккупированной территории Запорожской области.

Источник: "Милитарный" со ссылкой на видео Telegram-канала "Соняшник"

Детали: Согласно сообщению, удар нанес истребитель, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER.

Реклама:

Как сообщает канал, такие удары стали возможны вследствие систематического уничтожения российских систем ПВО, в частности ЗРК "Бук", украинскими защитниками.

На видео зафиксировано, как авиабомбы попадают по временной переправе, наведенной на месте уничтоженного автомобильного моста.

РЕКЛАМА:

Особенность местности такова, что это был единственный мост на единственной качественной асфальтированной дороге, которая обеспечивает российскую группировку войск, с конца июня возобновившую наступление в районе населенного пункта Каменское, отмечает издание.

За примерно три недели боев российским войскам удалось выбить украинские подразделения с части позиций за рекой Янчекрак и самим перейти высохший после подрыва Каховской ГЭС водоем, занять часть села Каменское и занять соседние села Степное и Лобково.

Воздушные силы ВСУвойнаЗапорожская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский рассказал о "хороших сигналах" из США
NYT: Убитый полковник СБУ причастен к операциям на Курщине и ликвидации "Моторолы"
ГБР подозревает Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве
Гимнаст Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское
обновлено, фотоРФ атаковала Одессу: количество пострадавших возросло до 11
У главы ЦПК Шабунина проводят обыски
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
ПВО уничтожила 44 российских дрона, было попадание 19 БпЛА в 8 локациях
В ночь на 10 июля ПВО уничтожила 164 "Шахеда" и 14 ракет противника, есть попадания
Больше всего с начала вторжения: Россия выпустила по Украине более 740 дронов и ракет
Последние новости
22:51
видеоУкраинский МиГ-29 уничтожил российскую переправу на ВОТ Запорожской области – СМИ
22:40
Новости экономики 11 июля: парад кредитных сделок, исторический максимум Bitcoin и громкое подозрение в РФ
22:16
Непогода оставила без света более 5 тысяч жителей Полтавщины
22:09
Порошенко: Обыски у Шабунина – наступление на антикоррупционные структуры, чтобы прикрыть заработки на войне
21:54
Президент Венгрии написал письмо семье венгра, якобы "смертельно избитого ТЦК"
21:50
хоккейКиевский "Сокол" усилился бывшим голкипером "Кременчуга"
21:35
Курченко объявили заочное подозрение в присвоении украинских предприятий на Донбассе
21:30
фотоДизель-поезд столкнулся с электромобилем Tesla: "победила" УЗ
21:18
Российские шахты останавливают добычу – боятся еще больших убытков
20:58
В немецком Штутгарте обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны
Все новости...
Реклама:
Реклама: