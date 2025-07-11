Украинский МиГ-29 уничтожил российскую переправу на ВОТ Запорожской области – СМИ
Украинский истребитель МиГ-29 двумя ударами высокоточных авиабомб уничтожил российскую переправу на временно оккупированной территории Запорожской области.
Источник: "Милитарный" со ссылкой на видео Telegram-канала "Соняшник"
Детали: Согласно сообщению, удар нанес истребитель, вооруженный двумя американскими авиабомбами GBU-62, которые были оснащены комплектом планирования и коррекции JDAM-ER.
Как сообщает канал, такие удары стали возможны вследствие систематического уничтожения российских систем ПВО, в частности ЗРК "Бук", украинскими защитниками.
На видео зафиксировано, как авиабомбы попадают по временной переправе, наведенной на месте уничтоженного автомобильного моста.
Особенность местности такова, что это был единственный мост на единственной качественной асфальтированной дороге, которая обеспечивает российскую группировку войск, с конца июня возобновившую наступление в районе населенного пункта Каменское, отмечает издание.
За примерно три недели боев российским войскам удалось выбить украинские подразделения с части позиций за рекой Янчекрак и самим перейти высохший после подрыва Каховской ГЭС водоем, занять часть села Каменское и занять соседние села Степное и Лобково.