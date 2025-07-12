Київ і більшість областей України перебувають під атакою російських БпЛА: працює ППО

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, мапа тривог

Деталі: Повітряні сили повідомляють про велику кількість російських БпЛА над більшістю областей країни. У Києві, Кропивницькому, Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи.

Реклама:

Влада закликає громадян залишатися в укриттях до відбою тривоги.