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Київ і більшість областей України перебувають під атакою російських БпЛА: працює ППО

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 00:12
Київ і більшість областей України перебувають під атакою російських БпЛА: працює ППО
Мапа: alerts.in.ua

У ніч на 12 липня російські окупаційні війська здійснюють масовану атаку на Україну з використанням ударних безпілотників. У багатьох регіонах, зокрема в столиці, працює протиповітряна оборона.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, КМВА, мапа тривог

Деталі: Повітряні сили повідомляють про велику кількість російських БпЛА над більшістю областей країни. У Києві, Кропивницькому, Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи.

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Влада закликає громадян залишатися в укриттях до відбою тривоги.

ППОбезпілотникивибух
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