Киев и большинство областей Украины находятся под атакой российских БпЛА: работает ПВО

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Во многих регионах, в частности в столице, работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, карта тревог

Детали: Воздушные силы сообщают о большом количестве российских БПЛА над большинством областей страны. В Киеве, Кропивницком, Херсоне и Николаеве прогремели взрывы.

Реклама:

Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.