Киев и большинство областей Украины находятся под атакой российских БпЛА: работает ПВО
Суббота, 12 июля 2025, 00:12
В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Во многих регионах, в частности в столице, работает противовоздушная оборона.
Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, карта тревог
Детали: Воздушные силы сообщают о большом количестве российских БПЛА над большинством областей страны. В Киеве, Кропивницком, Херсоне и Николаеве прогремели взрывы.
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Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.