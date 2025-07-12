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Киев и большинство областей Украины находятся под атакой российских БпЛА: работает ПВО

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 00:12
Киев и большинство областей Украины находятся под атакой российских БпЛА: работает ПВО
Карта: alerts.in.ua

В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществляют массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников. Во многих регионах, в частности в столице, работает противовоздушная оборона.

Источник: Воздушные силы ВСУ, КГВА, карта тревог

Детали: Воздушные силы сообщают о большом количестве российских БПЛА над большинством областей страны. В Киеве, Кропивницком, Херсоне и Николаеве прогремели взрывы.

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Власти призывают граждан оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

ПВОбеспилотникивзрыв
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