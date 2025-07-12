Росіяни скинули КАБ на житловий масив у Харкові: є постраждалий

Близько п’ятої години ранку 12 липня російська армія завдала удару керованою авіабомбою (КАБ) по житловому масиву в Київському районі. Внаслідок атаки є постраждалий.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова: "Зафіксовано удар по Харкову КАБом по житловому масиву у Київському районі. Є інформацію про постраждалого".

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Деталі: За словами міського голови, у бік міста рухається група "Шахедів".

"Можливі ще удари по Харкову. Будьте обережні", – повідомив Терехов.

Передісторія:

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