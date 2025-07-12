Чотири людини загинули у Чернівцях через уламки російських цілей

На світанку 12 липня росіяни атакували Чернівецьку область 4 БпЛА типу "Шахед" та ракетою, загинули чотири людини.

Джерело: Чернівецька ОВА

Деталі: Спершу повідомлялося про двох загиблих – 26-річну жінку та 43-річного чоловіка.

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Згодом ще дві людини померли у лікарні – жінка 45 років та чоловік 65 років.

За даними влади, люди постраждали через падіння уламків повітряних цілей.

Ще двоє – важкопоранені, десятеро мають легкі ушкодження.

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У Чернівцях пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.