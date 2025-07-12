Четыре человека погибли в Черновцах из-за обломков российских целей
Суббота, 12 июля 2025, 08:30
На рассвете 12 июля россияне атаковали Черновицкую область 4 БПЛА типа "Шахед" и ракетой, погибли четыре человека.
Источник: Черновицкая ОГА
Детали: Сначала сообщалось о двух погибших – 26-летней женщине и 43-летнем мужчине.
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Впоследствии еще два человека скончались в больнице – женщина 45 лет и мужчина 65 лет.
По данным властей, люди пострадали из-за падения обломков воздушных целей.
Еще двое – тяжело ранены, десять человек получили легкие повреждения.
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В Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, административных зданий и автомобилей.