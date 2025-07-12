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Зеленський: Росія уночі запустила 26 ракет та 597 безпілотників

Роман ПетренкоСубота, 12 липня 2025, 10:07
Зеленський: Росія уночі запустила 26 ракет та 597 безпілотників
фото: ДСНС

Цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини - запустила 26 крилатих ракет і 597 дронів, повідомив президент Володимир Зеленський.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: За даними президента, "понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів знешкоджені".

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Пряма мова Зеленського: "На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, у тому числі в житлові будинки. Станом на зараз відомо про 2 загиблих людей у Чернівцях. Мої співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей унаслідок обстрілу отримують усю необхідну допомогу".

 

Деталі: Президент також наголосив на необхідності введення санкцій проти РФ.

 

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