Зеленский: Россия ночью запустила 26 ракет и 597 беспилотников

Этой ночью Россия наносила удары от Харьковской и Сумской областей до Львовской и Буковины - запустила 26 крылатых ракет и 597 дронов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: По данным президента, "более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены".

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Прямая речь Зеленского: "К сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. На данный момент известно о 2 погибших людях в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 20 раненых в результате обстрела получают всю необходимую помощь".

Детали: Президент также подчеркнул необходимость введения санкций против РФ.