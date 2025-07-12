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Зеленский: Россия ночью запустила 26 ракет и 597 беспилотников

Роман ПетренкоСуббота, 12 июля 2025, 10:07
Зеленский: Россия ночью запустила 26 ракет и 597 беспилотников
фото: ГСЧС

Этой ночью Россия наносила удары от Харьковской и Сумской областей до Львовской и Буковины - запустила 26 крылатых ракет и 597 дронов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: По данным президента, "более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены".

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Прямая речь Зеленского: "К сожалению, были попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома. На данный момент известно о 2 погибших людях в Черновцах. Мои соболезнования родным и близким. Еще около 20 раненых в результате обстрела получают всю необходимую помощь".

 

Детали: Президент также подчеркнул необходимость введения санкций против РФ.

 

ПВОракетный ударЗеленский
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