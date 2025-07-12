Україна отримає далекобійні засоби, профінансовані Німеччиною

Українська сторона вже у липні отримає перші далекобійні засоби, виробництво яких профінансувала Німеччина.

Джерело: генерал Бундесверу Крістіан Фройдінг в інтерв’ю телеканалу ZDF, "Європейська правда"

Деталі: Німецький генерал наголосив, що Німеччина підтримає Україну, надавши фінансування на поставку великої кількості далекобійних засобів у сотні одиниць.

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За словами Фройдінга, наразі ситуація в Україні "безумовно напружена у військовому відношенні", російські збройні сили "перебувають у наступі вже кілька тижнів, якщо не місяців".

"Нам потрібні системи озброєння, які можуть проникати глибоко в російську територію і завдавати ударів по складах, командних пунктах, аеродромах і літаках", – зазначив він.

Перші далекобійні системи озброєння, профінансовані Німеччиною, повинні бути поставлені вже в кінці липня, розповів генерал.

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"А потім буде поставка в кількості, що обчислюється сотнями одиниць", – додав він.

Фройдінг зауважив, що це значно посилить українську протиповітряну оборону і потенціал України в найближчі тижні і місяці.

Нагадаємо, наприкінці травня міністри оборони Німеччини Борис Пісторіус та України Рустем Умєров підписали у Берліні угоду щодо фінансування далекобійного озброєння українського виробництва.

На початку липня стало відомо, що представники уряду Німеччини підписали перший контракт про фінансування військового виробництва в Україні – йдеться про далекобійні дрони, які вже були використані для ураження цілей у Росії.