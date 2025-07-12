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Украина получит дальнобойные средства, профинансированные Германией

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 12 июля 2025, 11:13
Украина получит дальнобойные средства, профинансированные Германией
ФОТО: GETTY

Украинская сторона уже в июле получит первые дальнобойные средства, производство которых профинансировала Германия.

Источник: генерал Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью телеканалу ZDF, "Европейская правда"

Детали: Немецкий генерал подчеркнул, что Германия поддержит Украину, предоставив финансирование на поставку большого количества дальнобойных средств в сотни единиц.

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По словам Фройдинга, сейчас ситуация в Украине "безусловно напряженная в военном отношении", российские вооруженные силы "находятся в наступлении уже несколько недель, если не месяцев".

"Нам нужны системы вооружения, которые могут проникать глубоко в российскую территорию и наносить удары по складам, командным пунктам, аэродромам и самолетам", – отметил он.

Первые дальнобойные системы вооружения, профинансированные Германией, должны быть поставлены уже в конце июля, рассказал генерал.

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"А затем будет поставка в количестве, исчисляемом сотнями единиц", – добавил он.

Фройдинг отметил, что это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону и потенциал Украины в ближайшие недели и месяцы.

Напомним, в конце мая министры обороны Германии Борис Писториус и Украины Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного вооружения украинского производства.

В начале июля стало известно, что представители правительства Германии подписали первый контракт о финансировании военного производства в Украине – речь идет о дальнобойных дронах, которые уже были использованы для поражения целей в России.

Германияпомощь Украинеоружиевойна
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