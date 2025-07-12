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ЗМІ: Умєров наразі – єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у Штати

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 12 липня 2025, 12:41
ЗМІ: Умєров наразі – єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у Штати
фото: УП

Президент Володимир Зеленський розглядає міністра оборони Рустема Умєрова, як головного та поки єдиного кандидата на посаду посла України у США.

Джерело: "Суспільне" з посиланням на співрозмовників, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначило джерело в Офісі президента, у разі призначення Умєрова послом у США, наступним міністром оборони ймовірно може стати один із чинних урядовців.

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Залежно від того, хто з кандидатів обійме місце Умєрова, залежатиме решта змін в уряді, додав співрозмовник.

10 липня Зеленський підтвердив плани змінити посла України у США та допустив, що новим посланником може стати міністр оборони Рустем Умєров.

У червні глава МЗС Андрій Сибіга повідомляв, що президент Зеленський вже ухвалив "певні кадрові рішення" щодо зміни керівників деяких закордонних установ – вони очікуються у липні.

Умєров РустемСШАЗеленськийМіноборони
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