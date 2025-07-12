СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США

Президент Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: Как отметил источник в Офисе президента, в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны вероятно может стать один из действующих чиновников.

Реклама:

В зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве, добавил собеседник.

10 июля Зеленский подтвердил планы сменить посла Украины в США и допустил, что новым посланником может стать министр обороны Рустем Умеров.

В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.