Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 12 июля 2025, 12:41
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
фото: УП

Президент Владимир Зеленский рассматривает министра обороны Рустема Умерова как главного и пока единственного кандидата на должность посла Украины в США.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на собеседников, "Европейская правда"

Детали: Как отметил источник в Офисе президента, в случае назначения Умерова послом в США, следующим министром обороны вероятно может стать один из действующих чиновников.

Реклама:

В зависимости от того, кто из кандидатов займет место Умерова, будут зависеть остальные изменения в правительстве, добавил собеседник.

10 июля Зеленский подтвердил планы сменить посла Украины в США и допустил, что новым посланником может стать министр обороны Рустем Умеров.

В июне глава МИД Андрей Сибига сообщал, что президент Зеленский уже принял "определенные кадровые решения" о смене руководителей некоторых зарубежных учреждений – они ожидаются в июле.

Умеров РустемСШАЗеленскийМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
Крупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино
Украина получит дальнобойные средства, профинансированные Германией
ПВО ночью сбила 344 российские цели – Воздушные силы
обновленоДва человека погибли в Черновцах из-за обломков российских целей
Все новости...
Умеров Рустем
Зеленский заявил, что рассматривает Умерова на должность посла в США: Это повлияет на перестановки в правительстве
В Украине начал работать маркетплейс оружия для Сил обороны DOT-Chain Defence
Умерова не отправят в отставку – источники УП
Последние новости
13:31
Отчет о катастрофе Air India: вдруг прекратилась подача горючего
13:16
фотоВ Черновцах россияне убили чиновника горсовета в Ивано-Франковской области
12:57
Усик назвал лучшего боксера в мире
12:54
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
12:41
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
12:38
Под звуки российских обстрелов: в Киеве врачи пересадили органы умершей девочки трем реципиентам
12:33
Генерал Бундесвера рассказал о переговорах по Patriot для Украины
12:21
Крупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино
12:17
Харьков получит более 33 миллионов долларов на развитие энергетики
12:10
обновлено от 09:49Восемь взрослых и ребенок ранены во Львове в результате российской атаки – ОВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: