ППО показала роботу комплексу Skynex по російських "Шахедах"
Субота, 12 липня 2025, 13:37
Повітряні сили оприлюднили відео роботи зенітного артилерійського комплексу Skynex компанії Rheinmetall.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Військові наголосили, що час та місце залишать у таємниці, але зауважили, що результати зі знищення ворожих ударних БпЛА є бездоганними.
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На відео зафіксоване знищення семи безпілотників.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив "Українській правді", що у ніч на 12 липня була зафіксована рекордна кількість "Шахедів" від початку війни.
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Також він зазначив на радіусі дії Skynex – 4 кілометри.
Нагадаємо: Повітряні сили повідомили про збиття 344 повітряних цілей у ніч на 12 липня – 319 "Шахедів" та 25 крилатих ракет Х-101.