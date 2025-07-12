ПВО показала работу комплекса Skynex по российским "Шахедам"
Суббота, 12 июля 2025, 13:37
Воздушные силы обнародовали видео работы зенитного артиллерийского комплекса Skynex компании Rheinmetall.
Источник: Воздушные силы
Детали: Военные подчеркнули, что время и место оставят в секрете, но отметили, что результаты по уничтожению вражеских ударных БПЛА безупречны.
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На видео зафиксировано уничтожение семи беспилотников.
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил "Украинской правде", что в ночь на 12 июля было зафиксировано рекордное количество "Шахедов" с начала войны.
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Также он отметил радиус действия Skynex – 4 километра.
Напомним: Воздушные силы сообщили о сбитии 344 воздушных целей в ночь на 12 июля – 319 "Шахедов" и 25 крылатых ракет Х-101.