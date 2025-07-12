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У Куп’янську поранено четверо людей внаслідок обстрілів РФ

Ольга КацімонСубота, 12 липня 2025, 14:57
У Куп’янську поранено четверо людей внаслідок обстрілів РФ
Харківська обласна прокуратура

Російські війська у суботу, 12 липня, здійснили нові атаки на місто Куп’янськ Харківської області, внаслідок яких постраждали четверо цивільних мешканців.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Близько 8:00 армія Росії завдала авіаудару по місту. Внаслідок вибуху поранення отримав 69-річний чоловік.

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Раніше, орієнтовно о першій ночі, ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Тоді постраждав 72-річний чоловік, який дістав опіки.

Близько 2:00 російські війська знову обстріляли місто. Тип застосованого озброєння наразі встановлюється. Унаслідок атаки постраждали ще один чоловік та жінка.

 

За цими фактами Куп’янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Харківська областьбойові діїобстрілросійсько-українська війна
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