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В Купянске ранены четверо человек в результате обстрелов РФ

Ольга КацимонСуббота, 12 июля 2025, 14:57
В Купянске ранены четверо человек в результате обстрелов РФ
Харьковская областная прокуратура

Российские войска в субботу, 12 июля, совершили новые атаки на город Купянск Харьковской области, в результате которых пострадали четверо мирных жителей.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Около 8:00 армия России нанесла авиаудар по городу. В результате взрыва ранения получил 69-летний мужчина.

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Ранее, примерно в час ночи, вражеский FPV-дрон попал в многоэтажный дом, вызвав пожар. Тогда пострадал 72-летний мужчина, который получил ожоги.

Около 2:00 российские войска вновь обстреляли город. Тип примененного вооружения в настоящее время устанавливается. В результате атаки пострадали еще один мужчина и женщина.

 

По этим фактам Купянская окружная прокуратура Харьковской области начала досудебные расследования по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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Предистория:

  • В ночь на 11 июля россияне нанесли удар по Чугуеву, значительные повреждения получила больница, пострадали три человека.

Харьковская областьбоевые действияобстрелроссийско-украинская война
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