Шабунін після 15-годинних обшуків: Зеленський рухається у бік корупційного авторитаризму
Голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
Джерело: Шабунін у Telegram
Пряма мова Шабуніна: "Користуючись війною, Володимир Зеленський робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму.
Наприклад, законопроєкт 123-х його "слуг" щодо амністії за корупцію в закупівлях зброї.
І хоч суспільство конкретно цей проєкт збило, Зеленський вже готує новий: цього разу під СБУ і Генпрокурора, хоч і для дещо вужчого кола "своїх".
Або інший приклад: показове непризначення директором БЕБ переможця конкурсу. Кабмін Зеленського, не ховаючись, порушив пряму очевидну норму закону.
Для "слуг" слово свого царя – важливіше від ст. 19 Конституції про органи влади, які діють лише в межах та у спосіб, передбачений законами.
Безперечно меншим, але кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського є і кримінальні провадження проти мене та інших критиків чи викривачів.
Догнати. Залякати. На прикладі кількох показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно".
Деталі: Шабунін знову наголосив, що обшук відбувався без ухвали суду та тривав 15 годин – з 14:00 п’ятниці до 05:00 суботи.
Він розповів про підозру, за якою йому загрожує ув’язнення від 5 до 10 років.
Пряма мова Шабуніна: "Окремим завданням цього 15 годинного дійства було провести маніпуляції з моїм мобільним. Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках.
Через дві години обшуку знадвору крикнули: "О, тут якийсь телефон під порогом валяється!". І оперативник ДБР в своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах".
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Передісторія:
- У березні 2024 року голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Держбюро розслідувань зареєструвало проти нього два кримінальних провадження: за "ухилення від військової служби" та "підробку документів від НАЗК".
- Сам Шабунін заявив, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни та показав фото військового квитка, де вказано, що він прийняв військову присягу 25 лютого 2022 року.
- Згодом Державне бюро розслідувань повідомило голові "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.