Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
Глава "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского „царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
Источник: Шабунин в Telegram
Прямая речь Шабунина: "Пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма.
Например, законопроект 123-х его "слуг" об амнистии за коррупцию в закупках оружия.
И хотя общество конкретно этот проект сбило, Зеленский уже готовит новый: на этот раз под СБУ и Генпрокурора, хотя и для несколько более узкого круга "своих".
Или другой пример: показательное неназначение директором БЭБ победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона.
Для "слуг" слово своего царя важнее ст. 19 Конституции об органах власти, которые действуют только в пределах и в порядке, предусмотренном законами.
Бесспорно меньшим, но шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или разоблачителей.
Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно".
Детали: Шабунин снова подчеркнул, что обыск проводился без решения суда и длился 15 часов – с 14:00 пятницы до 05:00 субботы.
Он рассказал о подозрении, по которому ему грозит тюремное заключение от 5 до 10 лет.
Прямая речь Шабунина: "Отдельной задачей этого 15-часового действа было провести манипуляции с моим мобильным телефоном. Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил сотрудник СБУ с моим телефоном в руках.
Через два часа обыска с улицы крикнули: "О, здесь какой-то телефон под порогом валяется!". И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Вся эта красота зафиксирована на следственных камерах".
Читайте также: Подозрение и обыски у Виталия Шабунина являются произволом и политической расправой
Предыстория:
- В марте 2024 года глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Госбюро расследований зарегистрировало против него два уголовных производства: за "уклонение от военной службы" и "подделку документов от НАПК".
- Сам Шабунин заявил, что добровольно мобилизовался в ВСУ в первые дни войны и показал фото военного билета, где указано, что он принял военную присягу 25 февраля 2022 года.
- Впоследствии Государственное бюро расследований сообщило главе "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.