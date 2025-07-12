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Росіяни атакують безпілотниками з півночі: на Київщині працює ППО

Катерина ТищенкоСубота, 12 липня 2025, 17:49
Росіяни атакують безпілотниками з півночі: на Київщині працює ППО
ілюстрація Getty Images

У суботу російські війська атакують Україну БпЛА з північного напрямку, на Київщині працюють сили ППО.

Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 15 години на півночі України було зафіксовано ворожі БпЛА.

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Близько 17 години повітряну тривогу оголосили в Київській області, а згодом – у столиці.

Повітряні сили попередили про БпЛА північніше Києва західним курсом.

Київська ОВА зазначила, що в регіоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Київська областьбезпілотникиППО
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