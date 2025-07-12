Росіяни атакують безпілотниками з півночі: на Київщині працює ППО
Субота, 12 липня 2025, 17:49
У суботу російські війська атакують Україну БпЛА з північного напрямку, на Київщині працюють сили ППО.
Джерело: Київська ОВА, Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Близько 15 години на півночі України було зафіксовано ворожі БпЛА.
Реклама:
Близько 17 години повітряну тривогу оголосили в Київській області, а згодом – у столиці.
Повітряні сили попередили про БпЛА північніше Києва західним курсом.
Київська ОВА зазначила, що в регіоні працюють сили ППО по ворожих БпЛА.