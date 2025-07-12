Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне атакуют беспилотниками с севера: в Киевской области работает ПВО

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 17:49
Россияне атакуют беспилотниками с севера: в Киевской области работает ПВО
иллюстрация Getty Images

В субботу российские войска атакуют Украину БпЛА с северного направления, в Киевской области работают силы ПВО.

Источник: Киевская ОГА, Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 15 часов на севере Украины были зафиксированы вражеские БпЛА.

Реклама:

Около 17 часов воздушную тревогу объявили в Киевской области, а затем – в столице.

Воздушные силы предупредили о БпЛА севернее Киева западным курсом.

Киевская ОГА отметила, что в регионе работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

Киевская областьбеспилотникиПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоУдар по Черновцам: количество пострадавших возросло до 26, из них трое "тяжелых"
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
ОбновленоКрупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино
Украина получит дальнобойные средства, профинансированные Германией
Все новости...
Киевская область
В Киевской области погиб 9-летний мальчик: на него покатился микроавтобус без водителя
Массированная атака на Киевскую область длилась почти 10 часов: КОВА сообщила о последствиях
В Киеве и области ПВО работала по вражеским беспилотникам
Последние новости
18:11
ЕИБ выделит более 130 млн евро на восстановление транспортной инфраструктуры Украины
18:10
В Черновцах врачи под обстрелами реанимировали тяжело больного ребенка, который перестал дышать
17:49
Россияне атакуют беспилотниками с севера: в Киевской области работает ПВО
17:40
Президент Еврокомиссии прокомментировала анонсированные Трампом тарифы для ЕС
17:33
Axios: Путин призвал Иран полностью отказаться от обогащения урана
17:31
Силы обороны отомстили оккупантам, убившим годовалого мальчика на Херсонщине – Генштаб
17:25
"Показали свою неэффективность": заместитель и вероятный преемник Лесного раскритиковал реформы МОН
17:16
футболПСЖ отказался от трансфера Забарного – СМИ
17:09
В Украине создали одноразовый сеткомет MITLA для борьбы с FPV-дронами
16:50
фотоУдар по Черновцам: количество пострадавших возросло до 26, из них трое "тяжелых"
Все новости...
Реклама:
Реклама: