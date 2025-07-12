Россияне атакуют беспилотниками с севера: в Киевской области работает ПВО
Суббота, 12 июля 2025, 17:49
В субботу российские войска атакуют Украину БпЛА с северного направления, в Киевской области работают силы ПВО.
Источник: Киевская ОГА, Воздушные силы ВСУ
Детали: Около 15 часов на севере Украины были зафиксированы вражеские БпЛА.
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Около 17 часов воздушную тревогу объявили в Киевской области, а затем – в столице.
Воздушные силы предупредили о БпЛА севернее Киева западным курсом.
Киевская ОГА отметила, что в регионе работают силы ПВО по вражеским БпЛА.