Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів – німецький генерал

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у "форматі Рамштайн" має відбутися протягом наступних 10 днів.

Джерело: німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів у Києві 12 липня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання про те, коли планується наступне засідання Контактної групи з оборони України, відомої як "формат Рамштайн", генерал відповів, що зустріч відбудеться "у межах наступних десяти днів".

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Він уточнив, що її планують як дистанційне онлайн-засідання, під спільним головуванням Британії та Німеччини – як і попередні останні зустрічі, відколи США за нової адміністрації відмовились від лідерської ролі у цьому форматі.

Що передувало: Попередня зустріч формату відбулася 4 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Зокрема, тоді оголосили, що Україна і партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

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Міністр оборони США того разу вперше проігнорував "Рамштайн-зустріч".