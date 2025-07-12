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Наступна зустріч у "форматі Рамштайн" відбудеться протягом 10 днів – німецький генерал

Марія Ємець, Катерина ТищенкоСубота, 12 липня 2025, 20:13
Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться протягом 10 днів – німецький генерал
Крістіан Фройдінг, фото picture alliance via Getty Images

Наступне засідання Контактної групи з оборони України у "форматі Рамштайн" має відбутися протягом наступних 10 днів. 

Джерело: німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг під час брифінгу для журналістів у Києві 12 липня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання про те, коли планується наступне засідання Контактної групи з оборони України, відомої як "формат Рамштайн", генерал відповів, що зустріч відбудеться "у межах наступних десяти днів". 

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Він уточнив, що її планують як дистанційне онлайн-засідання, під спільним головуванням Британії та Німеччини – як і попередні останні зустрічі, відколи США за нової адміністрації відмовились від лідерської ролі у цьому форматі. 

Що передувало: Попередня зустріч формату відбулася 4 червня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. 

Зокрема, тоді оголосили, що Україна і партнери домовилися про створення механізму оборонного виробництва.

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Міністр оборони США того разу вперше проігнорував "Рамштайн-зустріч".

РамштайнНімеччинадопомога Україні
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