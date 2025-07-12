Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал

Мария Емец, Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 20:13
Следующая встреча в формате Рамштайн состоится в течение 10 дней – немецкий генерал
Кристиан Фройдинг, фото picture alliance via Getty Images

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн" должно состояться в течение следующих 10 дней.

Источник: немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга для журналистов в Киеве 12 июля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, когда планируется следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как "формат Рамштайн", генерал ответил, что встреча состоится "в течение следующих десяти дней".

Реклама:

Он уточнил, что ее планируют как дистанционное онлайн-заседание под совместным председательством Великобритании и Германии – как и предыдущие последние встречи, с тех пор как США при новой администрации отказались от лидерской роли в этом формате.

Что предшествовало: Предыдущая встреча в этом формате состоялась 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, тогда объявили, что Украина и партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

РЕКЛАМА:

Министр обороны США в тот раз впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".

РамштайнГерманияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал
Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"
фотоУдар по Черновцам: количество пострадавших возросло до 26, из них трое "тяжелых"
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
Все новости...
Рамштайн
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $25,5 млн
Умеров: Украина и партнеры создают "оборонный Рамштайн" для производства оружия
В Пентагоне объяснили, почему министр обороны США впервые пропустит "Рамштайн"
Последние новости
20:32
Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах
20:25
Генерал Бундесвера рассказал, на каком этапе проект по дронам-перехватчикам для Украины
20:13
Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал
19:58
теннисВпервые за 114 лет: Швёнтек устроила "сухой" разгром в финале и выиграла Уимблдон
19:40
Лидеры стран ЕС отреагировали на заявление Трампа о 30% тарифах
19:31
Россияне убили 87-летнюю жительницу Херсона
19:00
"Имею амбиции": заместитель Лесного заявил, что не откажется от должности министра, если ему предложат
18:54
Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"
18:39
Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах на востоке Украины
18:33
велоспортТур Де Франс. Итальянец Милан выиграл спринтерский этап и оденет зеленую майку, лидирует Погачар
Все новости...
Реклама:
Реклама: