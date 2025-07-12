Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн" должно состояться в течение следующих 10 дней.

Источник: немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга для журналистов в Киеве 12 июля, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, когда планируется следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как "формат Рамштайн", генерал ответил, что встреча состоится "в течение следующих десяти дней".

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Он уточнил, что ее планируют как дистанционное онлайн-заседание под совместным председательством Великобритании и Германии – как и предыдущие последние встречи, с тех пор как США при новой администрации отказались от лидерской роли в этом формате.

Что предшествовало: Предыдущая встреча в этом формате состоялась 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, тогда объявили, что Украина и партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

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Министр обороны США в тот раз впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".