Следующая встреча в "формате Рамштайн" состоится в течение 10 дней – немецкий генерал
Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в "формате Рамштайн" должно состояться в течение следующих 10 дней.
Источник: немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг во время брифинга для журналистов в Киеве 12 июля, сообщает "Европейская правда"
Детали: На вопрос о том, когда планируется следующее заседание Контактной группы по обороне Украины, известной как "формат Рамштайн", генерал ответил, что встреча состоится "в течение следующих десяти дней".
Он уточнил, что ее планируют как дистанционное онлайн-заседание под совместным председательством Великобритании и Германии – как и предыдущие последние встречи, с тех пор как США при новой администрации отказались от лидерской роли в этом формате.
Что предшествовало: Предыдущая встреча в этом формате состоялась 4 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В частности, тогда объявили, что Украина и партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.
Министр обороны США в тот раз впервые проигнорировал "Рамштайн-встречу".