На саміті в Хорватії міністри підтримали членство України в НАТО

У комюніке за підсумками зустрічі на рівні міністрів "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) сторони підтримали запрошення України до НАТО.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.

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Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України.

Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу.

Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання".

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Деталі: Також у комюніке сторони засуджують повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

У документі йдеться про те, що підписанти зобов’язують посилювати співробітництво у сфері протидії гібридним загрозам, маніпуляціям та втручанню з боку іноземних держав, дезінформаційним кампаніям та зловмисним кіберопераціям.

Україну визнають як важливого світового виробника та постачальника продовольства: "Українські сільськогосподарська продукція повинна вільно та безпечно доставлятися на світові ринки завдяки безпечній, безперешкодній комерційній навігації та доступу до портів Чорного та Азовського морів".

Також наголошується, що ЗАЕС повинна повернутися під повний контроль України та безпечно функціонувати під наглядом МАГАТЕ.

А Росія має нести відповідальність за військові злочини, злочини проти людяності та інші порушення міжнародного гуманітарного права: "Ми підтримуємо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України та вітаємо підписання відповідної угоди між Україною та Радою Європи".

Міжнародне співтовариство закликають зберегти та посилити санкції проти Росії, зокрема в банківському та енергетичному секторах, одночасно належним чином та ефективно запобігаючи обходу санкцій: "Росія повинна нести відповідальність та виплатити повну компенсацію за свою агресивну війну. Російські активи мають відігравати конструктивну роль у зміцненні оборонних можливостей України та післявоєнному відновленні".

Також сторони зобов'язуються сприяти поточному та післявоєнному відновленню та реконструкції України.