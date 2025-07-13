Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На саміті в Хорватії міністри підтримали членство України в НАТО

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 01:03
На саміті в Хорватії міністри підтримали членство України в НАТО
фото: МЗС

У комюніке за підсумками зустрічі на рівні міністрів "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія) сторони підтримали запрошення України до НАТО.

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.

Реклама:

Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України.

Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу.

Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання".

РЕКЛАМА:

Деталі: Також у комюніке сторони засуджують повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну. 

У документі йдеться про те, що підписанти зобов’язують посилювати співробітництво у сфері протидії гібридним загрозам, маніпуляціям та втручанню з боку іноземних держав, дезінформаційним кампаніям та зловмисним кіберопераціям.

Україну визнають як важливого світового виробника та постачальника продовольства: "Українські сільськогосподарська продукція повинна вільно та безпечно доставлятися на світові ринки завдяки безпечній, безперешкодній комерційній навігації та доступу до портів Чорного та Азовського морів".

Також наголошується, що ЗАЕС повинна повернутися під повний контроль України та безпечно функціонувати під наглядом МАГАТЕ.

А Росія має нести відповідальність за військові злочини, злочини проти людяності та інші порушення міжнародного гуманітарного права: "Ми підтримуємо створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України та вітаємо підписання відповідної угоди між Україною та Радою Європи".

Міжнародне співтовариство закликають зберегти та посилити санкції проти Росії, зокрема в банківському та енергетичному секторах, одночасно належним чином та ефективно запобігаючи обходу санкцій: "Росія повинна нести відповідальність та виплатити повну компенсацію за свою агресивну війну. Російські активи мають відігравати конструктивну роль у зміцненні оборонних можливостей України та післявоєнному відновленні".

Також сторони зобов'язуються сприяти поточному та післявоєнному відновленню та реконструкції України.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях
Франція зробила крок до визнання своєї Нової Каледонії "державою в державі"
Шабунін після 15-годинних обшуків: Зеленський рухається у бік корупційного авторитаризму
У Фінляндії затримали колишнього "вагнерівця", який просив притулку
ЗМІ: Умєров наразі – єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у Штати
Усі новини...
Останні новини
01:03
На саміті в Хорватії міністри підтримали членство України в НАТО
23:52
Через негоду на Харківщині затримується низка поїздів
23:13
Ворожі БпЛА атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині
22:40
Харків та область накрила негода: є загибла, серед постраждалих – дитина
22:28
Третина всіх боїв у суботу відбулася на Покровському напрямку – Генштаб
21:59
FT: Пентагон тисне на Японію й Австралію щодо дій у разі війни США й Китаю за Тайвань
21:08
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
20:54
Німеччина отримає з заводу перші власні перехоплювачі до Patriot у 2026-2027 році
20:32
Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях
20:25
Генерал Бундесверу розповів, на якому етапі проєкт щодо дронів-перехоплювачів для України
Усі новини...
Реклама:
Реклама: