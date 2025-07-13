На саммите в Хорватии министры поддержали членство Украины в НАТО

В коммюнике по итогам встречи на уровне министров "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия) стороны поддержали приглашение Украины в НАТО.

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия.

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Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины.

Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса".

Детали: Также в коммюнике стороны осуждают полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

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В документе говорится о том, что подписанты обязывают усиливать сотрудничество в сфере противодействия гибридным угрозам, манипуляциям и вмешательству со стороны иностранных государств, дезинформационным кампаниям и злонамеренным кибероперациям.

Украину признают как важного мирового производителя и поставщика продовольствия: "Украинская сельскохозяйственная продукция должна свободно и безопасно доставляться на мировые рынки благодаря безопасной, беспрепятственной коммерческой навигации и доступа к портам Черного и Азовского морей".

Также отмечается, что ЗАЭС должна вернуться под полный контроль Украины и безопасно функционировать под наблюдением МАГАТЭ.

А Россия должна нести ответственность за военные преступления, преступления против человечности и другие нарушения международного гуманитарного права: "Мы поддерживаем создание Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины и приветствуем подписание соответствующего соглашения между Украиной и Советом Европы".

Международное сообщество призывают сохранить и усилить санкции против России, в частности в банковском и энергетическом секторах, одновременно должным образом и эффективно предотвращая обход санкций: "Россия должна нести ответственность и выплатить полную компенсацию за свою агрессивную войну. Российские активы должны играть конструктивную роль в укреплении оборонных возможностей Украины и послевоенном восстановлении".

Также стороны обязуются содействовать текущему и послевоенному восстановлению и реконструкции Украины.