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Кім Чен Ин запевнив Лаврова, що КНДР у всьому підтримає Росію

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 03:43

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив посланцю Кремля міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, що його країна готова "беззастережно підтримувати" всі дії Москви, зокрема щодо війни з Україною.

ДжерелоReuters, північнокорейське держагентство KCNA

Дослівно KCNA: "Кім Чен Ин підтвердив, що КНДР (Корейська Народно-Демократична Республіка) готова беззастережно підтримувати і заохочувати всі заходи, що вживаються російським керівництвом щодо подолання першопричини української кризи".

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Деталі: Лавров перебуває з триденним візитом у Північній Кореї.

Кім зустрівся з посланцем правителя РФ Володимира Путіна у східному прибережному місті Вонсан, де сказав Лаврову, що "кроки, зроблені союзниками у відповідь на глобальну геополітику, що радикально змінюється, зроблять значний внесок у забезпечення миру і безпеки в усьому світі".

Після візиту до КНДР Лавров планує вирушити до Китаю для участі у засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке відбудеться 14–15 липня.

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Передісторія: 

  • Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.

КНДРРосіяросійсько-українська війнаЛавров
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