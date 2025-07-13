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Ким Чен Ын заверил Лаврова, что КНДР во всем поддержит Россию

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 03:43
Ким Чен Ын заверил Лаврова, что КНДР во всем поддержит Россию
фото: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил посланнику Кремля министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что его страна готова "безоговорочно поддерживать" все действия Москвы, в частности относительно войны с Украиной.

Источник: Reuters, северокорейское госагентство KCNA

Дословно KCNA: "Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринимаемые российским руководством по преодолению первопричины украинского кризиса".

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Детали: Лавров находится с трехдневным визитом в Северной Корее.

Ким встретился с посланником правителя РФ Владимира Путина в восточном прибрежном городе Вонсан, где сказал Лаврову, что "шаги, предпринятые союзниками в ответ на радикально меняющуюся глобальную геополитику, внесут значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире".

После визита в КНДР Лавров планирует отправиться в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14–15 июля.

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Предыстория:

  • Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил, что Северная Корея в настоящее время поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.

КНДРРосcияроссийско-украинская войнаЛавров
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