Ким Чен Ын заверил Лаврова, что КНДР во всем поддержит Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил посланнику Кремля министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, что его страна готова "безоговорочно поддерживать" все действия Москвы, в частности относительно войны с Украиной.

Источник: Reuters, северокорейское госагентство KCNA

Дословно KCNA: "Ким Чен Ын подтвердил, что КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) готова безоговорочно поддерживать и поощрять все меры, предпринимаемые российским руководством по преодолению первопричины украинского кризиса".

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Детали: Лавров находится с трехдневным визитом в Северной Корее.

Ким встретился с посланником правителя РФ Владимира Путина в восточном прибрежном городе Вонсан, где сказал Лаврову, что "шаги, предпринятые союзниками в ответ на радикально меняющуюся глобальную геополитику, внесут значительный вклад в обеспечение мира и безопасности во всем мире".

После визита в КНДР Лавров планирует отправиться в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14–15 июля.

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