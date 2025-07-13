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Масованими атаками РФ намагається підірвати моральний дух українців – ISW

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 04:45
Масованими атаками РФ намагається підірвати моральний дух українців – ISW
фото з Facebook Генштаба

Російські окупанти комбінованими атаками дронами і ракетами намагаються підірвати моральний дух українців та підкреслити потребу України у підтримці партнерів. Окупанти мали успіх біля Великого Бурлука та в напрямку Новопавлівки, а українські війська просунулися вперед на Покровському напрямку.

Джерело: звіт інституту вивчення війни (ISW)

Дослівно: "За оцінками ISW, триваючі широкомасштабні удари Росії мають на меті підірвати моральний дух українців і Заходу та підкреслити потребу України в подальшій підтримці Заходом української програми створення безпілотників-перехоплювачів і в продовженні поставок західних систем ППО, особливо американських систем Patriot".

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Деталі: Також у звіті йдеться про те, що українські війська просунулися вперед на Покровському напрямку.

Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 11 липня, вказують на те, що українські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Удачного (на південний захід від Покровська).

Водночас, відзначається, що російські війська нещодавно просунулися від міжнародного кордону в напрямку Великого Бурлука на північному сході Харківської області - ймовірно, в спробі з'єднати російські операції під Вовчанськом з операціями під Дворічною.

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Так, геолокаційні кадри, опубліковані 12 липня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Мілового (на північний схід від Великого Бурлука).

Також окупанти нещодавно просунулися в напрямку Новопавлівки - в районі Новохатського. 

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