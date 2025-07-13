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Массированными атаками РФ пытается подорвать моральный дух украинцев – ISW

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 04:45

Российские оккупанты комбинированными атаками дронами и ракетами пытаются подорвать моральный дух украинцев и подчеркнуть потребность Украины в поддержке партнеров. Оккупанты имели успех у Большого Бурлука и в направлении Новопавловки, а украинские войска продвинулись вперед на Покровском направлении.

Источник: отчет института изучения войны (ISW)

Дословно: "По оценкам ISW, продолжающиеся широкомасштабные удары России имеют целью подорвать моральный дух украинцев и Запада и подчеркнуть потребность Украины в дальнейшей поддержке Западом украинской программы создания беспилотников-перехватчиков и в продолжении поставок западных систем ПВО, особенно американских систем Patriot".

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Детали: Также в отчете говорится о том, что украинские войска продвинулись вперед на Покровском направлении.

В частности, геолокационные кадры, опубликованные 11 июля, указывают на то, что украинские силы недавно незначительно продвинулись к югу от Удачного (к юго-западу от Покровска).

В то же время, отмечается, что российские войска недавно продвинулись от международной границы в направлении Великого Бурлука на северо-востоке Харьковской области - вероятно, в попытке соединить российские операции под Волчанском с операциями под Двуречной.

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Так, геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись на юго-запад от Мелового (к северо-востоку от Великого Бурлука).

Также оккупанты недавно продвинулись в направлении Новопавловки - в районе Новохатского.

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