Потенційна битва за Тайвань: в Австралії кажуть, що не планують виділяти війська для допомоги США

Міністр оборонної промисловості Австралії Пат Конрой заявив, що його країна не буде заздалегідь виділяти війська для участі в будь-якому конфлікті. Таким чином він відреагував на повідомлення про те, що Пентагон вимагає від свого союзника пояснити, яку роль він буде відігравати, якщо США і Китай почнуть війну за Тайвань.

Джерело: Reuters

Дослівно: За його словами, Австралія ставить на перше місце свій суверенітет і "ми не обговорюємо гіпотези".

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Пряма мова Конроя: "Рішення про участь австралійських військ у конфлікті буде прийматися не заздалегідь, а урядом дня".

Деталі: Financial Times повідомила в суботу, що Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, тиснув на австралійських і японських офіцерів оборони щодо того, що вони будуть робити в разі тайванського конфлікту, хоча США не пропонують гарантії захисту Тайваню.

Найбільші військові навчання Австралії зі США, в яких беруть участь 30 000 військовослужбовців з 19 країн, відкриваються в неділю 13 липня в гавані Сіднея.

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Навчання охоплять 6500 км від австралійської території в Індійському океані, острова Різдва, до Коралового моря на східному узбережжі Австралії.

Конрой сказав, що не виключено, що китайський флот буде спостерігати за навчаннями з метою збору інформації, як він це робив у минулому.

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