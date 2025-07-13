Потенційна битва за Тайвань: в Австралії кажуть, що не планують виділяти війська для допомоги США
Міністр оборонної промисловості Австралії Пат Конрой заявив, що його країна не буде заздалегідь виділяти війська для участі в будь-якому конфлікті. Таким чином він відреагував на повідомлення про те, що Пентагон вимагає від свого союзника пояснити, яку роль він буде відігравати, якщо США і Китай почнуть війну за Тайвань.
Джерело: Reuters
Дослівно: За його словами, Австралія ставить на перше місце свій суверенітет і "ми не обговорюємо гіпотези".
Пряма мова Конроя: "Рішення про участь австралійських військ у конфлікті буде прийматися не заздалегідь, а урядом дня".
Деталі: Financial Times повідомила в суботу, що Елбрідж Колбі, заступник міністра оборони США з питань політики, тиснув на австралійських і японських офіцерів оборони щодо того, що вони будуть робити в разі тайванського конфлікту, хоча США не пропонують гарантії захисту Тайваню.
Найбільші військові навчання Австралії зі США, в яких беруть участь 30 000 військовослужбовців з 19 країн, відкриваються в неділю 13 липня в гавані Сіднея.
Навчання охоплять 6500 км від австралійської території в Індійському океані, острова Різдва, до Коралового моря на східному узбережжі Австралії.
Конрой сказав, що не виключено, що китайський флот буде спостерігати за навчаннями з метою збору інформації, як він це робив у минулому.
Нагадаємо:
- Міністерство оборони Японії заявило, що "важко відповісти на гіпотетичне питання про "надзвичайну ситуацію на Тайвані". Воно зазначило, що будь-яка реакція "буде реалізована на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та внутрішніх законів і нормативних актів".