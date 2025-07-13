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Потенциальная битва за Тайвань: в Австралии говорят, что не планируют выделять войска для помощи США

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 05:55
Потенциальная битва за Тайвань: в Австралии говорят, что не планируют выделять войска для помощи США
Фото: Getty Images

Министр оборонной промышленности Австралии Пат Конрой заявил, что его страна не будет заранее выделять войска для участия в каком-либо конфликте. Таким образом он отреагировал на сообщения о том, что Пентагон требует от своего союзника объяснить, какую роль он будет играть, если США и Китай начнут войну за Тайвань.

Источник: Reuters

Дословно: По его словам, Австралия ставит на первое место свой суверенитет и "мы не обсуждаем гипотезы".

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Прямая речь Конроя: "Решение об участии австралийских войск в конфликте будет приниматься не заранее, а правительством дня".

Financial Times сообщила в субботу, что Элбридж Колби, заместитель министра обороны США по вопросам политики, оказывал давление на австралийских и японских офицеров обороны относительно того, что они будут делать в случае тайваньского конфликта, хотя США не предлагают гарантии защиты Тайваня.

Крупнейшие военные учения Австралии с США, в которых участвуют 30 000 военнослужащих из 19 стран, открываются в воскресенье 13 июля в гавани Сиднея.

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Учения охватят 6500 км от австралийской территории в Индийском океане, острова Рождества, до Кораллового моря на восточном побережье Австралии.

Конрой сказал, что не исключено, что китайский флот будет наблюдать за учениями с целью сбора информации, как он это делал в прошлом.

Напомним: 

  • Министерство обороны Японии заявило, что "трудно ответить на гипотетический вопрос о "чрезвычайной ситуации на Тайване". Оно отметило, что любая реакция "будет реализована на индивидуальной и конкретной основе в соответствии с конституцией, международным правом и внутренними законами и нормативными актами".

АвстралияТайваньСШАКитай
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