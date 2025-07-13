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Замах на Трампа: у звіті про інцидент розкрили недоліки Секретної служби

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 06:42
Замах на Трампа: у звіті про інцидент розкрили недоліки Секретної служби
Дональд Трамп, фото: Getty Images

У новому звіті про замах на президента США Дональда Трампа, який трапився торік, повідомляється про "низку прорахунків" Секретної служби.

Джерело: Independent

Дослівно: "У звіті про замах на президента Дональда Трампа в Батлері, штат Пенсильванія, влітку минулого року розкрито низку прорахунків Секретної служби...

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Агентство "не вжило заходів безпеки", які могли б запобігти замаху, йдеться у звіті".

Деталі: Офіс урядової підзвітності підготував звіт на прохання сенатора-республіканця від штату Айова Чака Грасслі.

Офіс Грасслі оприлюднив звіт у якому підкреслюються численні недоліки Секретної служби, відзначаються серйозні комунікаційні збої, а також "відсутність конкретних і повних інструкцій" для агентів на мітингу.

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У звіті зазначається, що високопосадовці відомства знали про можливу загрозу для Трампа ще до мітингу.

Секретна служба та місцеві правоохоронні органи "не знали про загрозу" через "ізольовану практику обміну секретною інформацією про загрози".

У звіті міститься рекомендація, щоб агентство взяло на себе зобов'язання "внести зміни до політики Секретної служби, щоб вимагати від неї проактивного обміну інформацією про загрози всередині організації, що допоможе забезпечити її агентам і партнерам інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту".

У звіті також відзначаються недоліки в плануванні та комунікації, навчанні агентів і розподілі ресурсів для тих, кого захищає служба.

Нагадаємо:

  • Під час замаху на Трампа, який тоді був кандидатом у президенти, нападник зробив вісім пострілів, один з яких зачепив його вухо. Один з присутніх, Корі Комператор, був убитий, а двоє інших отримали поранення. Згодом снайпер вбив нападника.
  • У звіті зазначається, що під час мітингу багато співробітників Секретної служби "зіткнулися з обмеженим обслуговуванням" своїх мобільних телефонів, що, можливо, перешкоджало ефективній комунікації.

ТрампСША
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