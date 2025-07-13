Покушение на Трампа: в отчете об инциденте раскрыли просчеты Секретной службы
В новом отчете о покушении на президента США Дональда Трампа, которое случилось в прошлом году, сообщается о "ряде просчетов" Секретной службы.
Источник: Independent
Дословно: "В отчете о покушении на президента Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, летом прошлого года раскрыт ряд просчетов Секретной службы...
Агентство "не приняло меры безопасности", которые могли бы предотвратить покушение, говорится в отчете".
Детали: Офис правительственной подотчетности подготовил отчет по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли.
Офис Грассли обнародовал отчет в котором подчеркиваются многочисленные недостатки Секретной службы, отмечаются серьезные коммуникационные сбои, а также "отсутствие конкретных и полных инструкций" для агентов на митинге.
В отчете отмечается, что высокопоставленные чиновники ведомства знали о возможной угрозе для Трампа еще до митинга.
Секретная служба и местные правоохранительные органы "не знали об угрозе" из-за "изолированной практики обмена секретной информацией об угрозах".
В отчете содержится рекомендация, чтобы агентство взяло на себя обязательство "внести изменения в политику Секретной службы, чтобы требовать от нее проактивного обмена информацией об угрозах внутри организации, что поможет обеспечить ее агентам и партнерам информацию, необходимую для обеспечения эффективной защиты".
В отчете также отмечаются недостатки в планировании и коммуникации, обучении агентов и распределении ресурсов для тех, кого защищает служба.
Напомним:
- Во время покушения на Трампа, который тогда был кандидатом в президенты, нападавший сделал восемь выстрелов, один из которых задел его ухо. Один из присутствующих, Кори Комператор, был убит, а двое других получили ранения. Впоследствии снайпер убил нападавшего.
- В отчете отмечается, что во время митинга многие сотрудники Секретной службы "столкнулись с ограниченным обслуживанием" своих мобильных телефонов, что, возможно, препятствовало эффективной коммуникации.