Покушение на Трампа: в отчете об инциденте раскрыли просчеты Секретной службы

В новом отчете о покушении на президента США Дональда Трампа, которое случилось в прошлом году, сообщается о "ряде просчетов" Секретной службы.

Источник: Independent

Дословно: "В отчете о покушении на президента Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, летом прошлого года раскрыт ряд просчетов Секретной службы...

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Агентство "не приняло меры безопасности", которые могли бы предотвратить покушение, говорится в отчете".

Детали: Офис правительственной подотчетности подготовил отчет по просьбе сенатора-республиканца от штата Айова Чака Грассли.

Офис Грассли обнародовал отчет в котором подчеркиваются многочисленные недостатки Секретной службы, отмечаются серьезные коммуникационные сбои, а также "отсутствие конкретных и полных инструкций" для агентов на митинге.

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В отчете отмечается, что высокопоставленные чиновники ведомства знали о возможной угрозе для Трампа еще до митинга.

Секретная служба и местные правоохранительные органы "не знали об угрозе" из-за "изолированной практики обмена секретной информацией об угрозах".

В отчете содержится рекомендация, чтобы агентство взяло на себя обязательство "внести изменения в политику Секретной службы, чтобы требовать от нее проактивного обмена информацией об угрозах внутри организации, что поможет обеспечить ее агентам и партнерам информацию, необходимую для обеспечения эффективной защиты".

В отчете также отмечаются недостатки в планировании и коммуникации, обучении агентов и распределении ресурсов для тех, кого защищает служба.

Напомним: