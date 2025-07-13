Росія втратила за добу ще 1240 загарбників у війні проти України – Генштаб
Неділя, 13 липня 2025, 07:41
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1240 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 033 930 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 033 930 (+1240) осіб,
- танків - 11 016 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 22 983 (+3) од;
- артилерійських систем – 30 243 (+49) од);
- засоби ППО - 1194 (+1) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 511 (+263) од;
- крилатих ракет - 3491 (+32) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 923 (+101) од.
Дані уточнюються.