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Росія втратила за добу ще 1240 загарбників у війні проти України – Генштаб

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 07:41
Росія втратила за добу ще 1240 загарбників у війні проти України – Генштаб
ілюстративне фото Генштаб

За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1240 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 033 930 осіб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 13.07.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 033 930 (+1240) осіб,
  • танків - 11 016 (+3) од;
  • бойових броньованих машин – 22 983 (+3) од;
  • артилерійських систем – 30 243 (+49) од);
  • засоби ППО - 1194 (+1) од;
    БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 511 (+263) од;
  • крилатих ракет - 3491 (+32) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 54 923 (+101) од.

Дані уточнюються.

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