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Россия потеряла за сутки еще 1240 захватчиков в войне против Украины – Генштаб

Алена МазуренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 07:41
Россия потеряла за сутки еще 1240 захватчиков в войне против Украины – Генштаб
иллюстративное фото Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны убили и ранили 1240 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 033 930 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 1 033 930 (+1240) человек,
  • танков - 11 016 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 983 (+3) ед;
  • артиллерийских систем - 30 243 (+49) ед);
  • средства ПВО - 1194 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 45 511 (+263) ед;
  • крылатых ракет - 3491 (+32) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 54 923 (+101) ед.

Данные уточняются.

Генштаброссийско-украинская войнавойна
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