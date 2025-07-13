Россия потеряла за сутки еще 1240 захватчиков в войне против Украины – Генштаб
Воскресенье, 13 июля 2025, 07:41
За минувшие сутки Силы обороны убили и ранили 1240 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 033 930 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 13.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 1 033 930 (+1240) человек,
- танков - 11 016 (+3) ед;
- боевых бронированных машин - 22 983 (+3) ед;
- артиллерийских систем - 30 243 (+49) ед);
- средства ПВО - 1194 (+1) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 45 511 (+263) ед;
- крылатых ракет - 3491 (+32) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 54 923 (+101) ед.
Данные уточняются.