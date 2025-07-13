КНДР могла поставити Росії 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка Південної Кореї

Органи військової розвідки Південної Кореї повідомили, що Північна Корея могла поставити Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм для підтримки її війни проти України.

Джерело: Yonhap

Деталі: Згідно з доповіддю Агентства військової розвідки (DIA), Північна Корея надала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.

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"Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), як передбачається, досягла понад 12 мільйонів", - йдеться в повідомленні розвідувального управління.

фото: Yonhap

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