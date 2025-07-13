КНДР могла поставити Росії 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка Південної Кореї
Неділя, 13 липня 2025, 07:59
Органи військової розвідки Південної Кореї повідомили, що Північна Корея могла поставити Росії понад 12 мільйонів снарядів калібру 152 мм для підтримки її війни проти України.
Джерело: Yonhap
Деталі: Згідно з доповіддю Агентства військової розвідки (DIA), Північна Корея надала Росії близько 28 000 контейнерів зі зброєю та артилерійськими снарядами.
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"Якщо рахувати з одиничними снарядами калібру 152 мм, (кількість поставлених снарядів), як передбачається, досягла понад 12 мільйонів", - йдеться в повідомленні розвідувального управління.
Нагадаємо:
- З жовтня 2024 року Північна Корея надала Росії звичайні озброєння і близько 13 000 військовослужбовців для підтримки військових зусиль Москви.
- Північна Корея, ймовірно, відправить додаткові війська до Росії в липні або серпні, повідомило наприкінці червня сеульське шпигунське агентство.
- Російські ЗМІ повідомили, що КНДР відправить 5 000 "військових будівельників" і 1 000 "саперів" до російського Курська, де проводить свою операцію українська армія.