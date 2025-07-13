КНДР могла поставить России 12 млн снарядов калибра 152 мм – разведка Южной Кореи

Органы военной разведки Южной Кореи сообщили, что Северная Корея могла поставить России более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм для поддержки ее войны против Украины.

Источник: Yonhap

Детали: Согласно докладу Агентства военной разведки (DIA), Северная Корея предоставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.

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"Если считать с единичными снарядами калибра 152 мм, (количество поставленных снарядов), как предполагается, достигло более 12 миллионов", - говорится в сообщении разведывательного управления.

фото: Yonhap

Напомним: