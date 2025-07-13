КНДР могла поставить России 12 млн снарядов калибра 152 мм – разведка Южной Кореи
Воскресенье, 13 июля 2025, 07:59
Органы военной разведки Южной Кореи сообщили, что Северная Корея могла поставить России более 12 миллионов снарядов калибра 152 мм для поддержки ее войны против Украины.
Источник: Yonhap
Детали: Согласно докладу Агентства военной разведки (DIA), Северная Корея предоставила России около 28 000 контейнеров с оружием и артиллерийскими снарядами.
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"Если считать с единичными снарядами калибра 152 мм, (количество поставленных снарядов), как предполагается, достигло более 12 миллионов", - говорится в сообщении разведывательного управления.
Напомним:
- С октября 2024 года Северная Корея предоставила России обычные вооружения и около 13 000 военнослужащих для поддержки военных усилий Москвы.
- Северная Корея, вероятно, отправит дополнительные войска в Россию в июле или августе, сообщило в конце июня сеульское шпионское агентство.
- Российские СМИ сообщили, что КНДР отправит 5 000 "военных строителей" и 1 000 "саперов" в российский Курск, где проводит свою операцию украинская армия.