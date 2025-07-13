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Ще 4 цивільних вбиті та 13 поранені на Донеччині та Херсонщині

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 08:29
Ще 4 цивільних вбиті та 13 поранені на Донеччині та Херсонщині
донеччина 11 липня, фото: ОВА

У Донецькій та Херсонській області за добу 12-13 липня через російські обстріли вбиті 4 людини.

Джерело: Донецька ОВА, Херсонська ОВА

Деталі: На Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5  багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.

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Через російську агресію в суботу 1 людина загинула, ще 4 -  дістали поранення.

Вже у неділю вранці меддопомога знадобилась двом жителям Херсона, котрі вночі постраждали через російський обстріл Корабельного району.

У 75-річної жінки та 44-річного чоловіка діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми й контузії.

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Також за 12 липня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Слов'янську, Мирнограді і Білозерському.

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення – троє у Слов'янську, двоє у Покровську та по одному в Мирнограді й Вартівці.

Донецька областьХерсонська область
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