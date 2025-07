Еще 4 гражданских убиты и 13 ранены в Донецкой и Херсонской областях

В Донецкой и Херсонской областях за сутки 12-13 июля в результате российских обстрелов убиты 4 человека.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В Херсонской области российские военные обстреливали критическую и социальную инфраструктуру; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повредили 5 многоэтажек и 16 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии в субботу 1 человек погиб, еще 4 получили ранения.

Уже в воскресенье утром медицинская помощь понадобилась двум жителям Херсона, которые ночью пострадали из-за российского обстрела Корабельного района.

У 75-летней женщины и 44-летнего мужчины диагностировали минно-взрывные и черепно-мозговые травмы и контузии.

Также за 12 июля россияне убили 3 жителей Донецкой области: в Славянске, Мирнограде и Белозерском.

Еще 7 человек в области за сутки получили ранения – трое в Славянске, двое в Покровске и по одному в Мирнограде и Вартовке.