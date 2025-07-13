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Уночі на фронті нарахували 49 боїв

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 08:56
Уночі на фронті нарахували 49 боїв
фото: Генштаб

За добу 12 липня зафіксовано 200 бойових зіткнень на фронті, а 49 з них сталися після 22:00 суботи.

Джерело: Генштаб

Деталі: Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 18 боєзіткнень.

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На Південно-Слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив 11 наступальних дій у районах населених пунктів Вовчанськ, Зелене, Чугунівка та в напрямку Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося 10 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Кіндрашівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та в бік населеного пункту Новоосинове.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Карпівка, Новий Мир, Колодязі, Зелена Долина, Торське, Діброва та в напрямку населених пунктів Серебрянка, Шандриголове й Дронівка.

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На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 15 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Григорівки, Серебрянки, Івано-Дар’ївки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Диліївка, Торецьк та в напрямку населених пунктів Русин Яр, Степанівка та Яблунівка.

На Покровському напрямку захисники зупинили 61 штурмову й наступальну дію агресора у районах населених пунктів Попів Яр, Володимирівка, Разіне, Котлине, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Горіхове, в напрямках населених пунктів Покровськ, Молодецьке, Олексіївка та Муравка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 12 атак противника у районах населених пунктів Дачне, Філія, Мирне, Шевченко, Темирівка, Зелене Поле та в бік населеного пункту Новопавлівка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції захисників у районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку агресор провів дев’ять наступальних дій у районах Антонівського мосту та острова Білогрудий.

Генштабокупаціявійна
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