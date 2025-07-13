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Ночью на фронте насчитали 49 боев

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 08:56
Ночью на фронте насчитали 49 боев
фото: Генштаб

За сутки 12 июля зафиксировано 200 боевых столкновений на фронте, а 49 из них произошли после 22:00 субботы.

Источник: Генштаб

Детали: В частности, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 18 боевых столкновений.

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На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил 11 наступательных действий в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое, Чугуновка и в направлении Липцев.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 10 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Кондрашевки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая и в сторону населенного пункта Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, Диброва и в направлении населенных пунктов Серебрянка, Шандриголово и Дроновка.

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На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отразили 15 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григоровки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений вблизи населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении враг осуществил 12 атак вблизи населенных пунктов Дилиевка, Торецк и в направлении населенных пунктов Русин Яр, Степановка и Яблоновка.

На Покровском направлении защитники остановили 61 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Котлыно, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Шевченко, Звирове, Удачное, Гореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Алексеевка и Муравка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах населенных пунктов Дачное, Филия, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону населенного пункта Новопавловка.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции защитников в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении агрессор провел девять наступательных действий в районах Антоновского моста и острова Белогрудый.

Генштабоккупациявойна
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