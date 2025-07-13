Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 09:24
Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських Шахедів у п'яти локаціях
Ілюстративне фото - Getty Images

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього "до 40" ударних безпілотників запустила Росія по Україні – з них 20 збили, ще стільки ж влучили у п’яти локаціях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом було 60 безпілотників – 20 імітаторів визнали локаційно втраченими.

Реклама:

За даними військових, протягом суботи з 14:00 ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони, а вночі – прифронтові території  Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.

Повітряні сили ЗСУППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
CBS News: Трамп може надати Україні нове фінансування
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях
Франція зробила крок до визнання своєї Нової Каледонії "державою в державі"
Шабунін після 15-годинних обшуків: Зеленський рухається у бік корупційного авторитаризму
У Фінляндії затримали колишнього "вагнерівця", який просив притулку
Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
ППО показала роботу комплексу Skynex по російських "Шахедах"
ППО уночі збила 344 російські цілі – Повітряні сили
Український МіГ-29 знищив російську переправу на ТОТ Запорізької області – ЗМІ
Останні новини
09:38
У Британії затримали 57 учасників акцій проти заборони пропалестинської групи
09:24
Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях
09:11
Компанія Трампа хоче збудувати у Румунії багатоквартирну висотку
08:56
Уночі на фронті нарахували 49 боїв
08:44
текстВалерій Залужний: Масові обстріли, технології та нова війна на виснаження
08:42
Польща очікує отримати згоду на пошукові роботи у Пужниках
08:29
Ще 4 цивільних вбиті та 13 поранені на Донеччині та Херсонщині
07:59
КНДР могла поставити Росії 12 млн снарядів калібру 152 мм – розвідка Південної Кореї
07:41
Росія втратила за добу ще 1240 загарбників у війні проти України – Генштаб
07:24
Нетаньяху: Іран кинувся озброюватися збагаченим ураном і може знищити Ізраїль
Усі новини...
Реклама:
Реклама: