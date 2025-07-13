Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що всього "до 40" ударних безпілотників запустила Росія по Україні – з них 20 збили, ще стільки ж влучили у п’яти локаціях.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом було 60 безпілотників – 20 імітаторів визнали локаційно втраченими.

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За даними військових, протягом суботи з 14:00 ворог атакував ударними БпЛА тилові регіони, а вночі – прифронтові території Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.

Зафіксовано влучання 20 БпЛА у 5 локаціях.