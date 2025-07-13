Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских "Шахедов" в пяти локациях

Роман ПетренкоВоскресенье, 13 июля 2025, 09:24
Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских Шахедов в пяти локациях
фото - Getty Images

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего "до 40" ударных беспилотников запустила Россия по Украине – из них 20 сбили, еще столько же попали в пять локаций.

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего было 60 беспилотников – 20 имитаторов признали локационно потерянными.

Реклама:

По данным военных, в течение субботы с 14:00 враг атаковал ударными БПЛА тыловые регионы, а ночью – прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Зафиксировано попадание 20 БПЛА в 5 локациях.

Воздушные силы ВСУПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
CBS News: Трамп может предоставить Украине новое финансирование
Зеленский рассказал, чего ожидает от Верховной Рады на следующей неделе
Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах
Франция сделала шаг к признанию своей Новой Каледонии "государством в государстве"
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
Все новости...
Воздушные силы ВСУ
ПВО показала работу комплекса Skynex по российским "Шахедам"
ПВО ночью сбила 344 российские цели – Воздушные силы
Украинский МиГ-29 уничтожил российскую переправу на ВОТ Запорожской области – СМИ
Последние новости
09:38
В Британии задержали 57 участников акций против запрета пропалестинской группы
09:24
Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских "Шахедов" в пяти локациях
09:11
Компания Трампа хочет построить в Румынии многоквартирную высотку
08:56
Ночью на фронте насчитали 49 боев
08:44
текстВалерий Залужный: Массовые обстрелы, технологии и новая война на истощение
08:42
Польша ожидает получить согласие на поисковые работы в Пужниках
08:29
Еще 4 гражданских убиты и 13 ранены в Донецкой и Херсонской областях
07:59
КНДР могла поставить России 12 млн снарядов калибра 152 мм – разведка Южной Кореи
07:41
Россия потеряла за сутки еще 1240 захватчиков в войне против Украины – Генштаб
07:24
Нетаньяху: Иран бросился вооружаться обогащенным ураном и может уничтожить Израиль
Все новости...
Реклама:
Реклама: