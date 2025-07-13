Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских "Шахедов" в пяти локациях

Воздушные силы ВСУ сообщили, что всего "до 40" ударных беспилотников запустила Россия по Украине – из них 20 сбили, еще столько же попали в пять локаций.

Источник: Воздушные силы

Детали: Всего было 60 беспилотников – 20 имитаторов признали локационно потерянными.

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По данным военных, в течение субботы с 14:00 враг атаковал ударными БПЛА тыловые регионы, а ночью – прифронтовые территории Донецкой, Сумской и Днепропетровской областей.

Зафиксировано попадание 20 БПЛА в 5 локациях.