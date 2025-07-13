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На румунському пляжі виявили уламок безпілотника

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 10:00
На румунському пляжі виявили уламок безпілотника
фото: adevarul

На пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд виявили ймовірні уламки безпілотника. 

Джерело: Adevărul, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам. Деякі туристи припускають, що це може бути частина крила безпілотника. 

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На місце прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом. Про знахідку також повідомили в міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку.

Румуніябезпілотники
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