На румунському пляжі виявили уламок безпілотника

На пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд виявили ймовірні уламки безпілотника.

Джерело: Adevărul, "Європейська правда"

Деталі: За інформацією видання, металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам. Деякі туристи припускають, що це може бути частина крила безпілотника.

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На місце прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом. Про знахідку також повідомили в міністерство оборони Румунії. Влада проводить перевірку.