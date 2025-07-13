На румынском пляже обнаружили обломок беспилотника
Воскресенье, 13 июля 2025, 10:00
На пляже румынского курорта Эфорие-Суд обнаружили вероятные обломки беспилотника.
Источник: Adevărul, "Европейская правда"
Детали: По информации издания, металлический фрагмент нашел рыбак на пляже румынского курорта Эфорие-Суд и сообщил об этом спасателям. Некоторые туристы предполагают, что это может быть часть крыла беспилотника.
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На место прибыли сотрудники бригады по борьбе с терроризмом. О находке также сообщили в министерство обороны Румынии. Власти проводят проверку.