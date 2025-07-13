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Росіяни зруйнували навчальний заклад на Дніпропетровщині

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 10:40
Росіяни зруйнували навчальний заклад на Дніпропетровщині
фото: дснс

Уночі російські дрони атакували селище Межова Синельниківського району, унаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі одного з навчальних закладів.

Джерело: ДСНС, Дніпропетровська ОВА

Деталі: За даними рятувальників, навчальний заклад повністю зруйнований. Пожежу на площі 800 квадратних метрів гасили 14 рятувальників.

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Тим часом ОВА пише, що у цьому районі від обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

Окупанти атакували КАБом, безпілотниками та РСЗВ – сталося декілька займань.

Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто.

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Дніпропетровська областьобстріл
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