Росіяни зруйнували навчальний заклад на Дніпропетровщині

Уночі російські дрони атакували селище Межова Синельниківського району, унаслідок влучань спалахнув дах і другий поверх будівлі одного з навчальних закладів.

Джерело: ДСНС, Дніпропетровська ОВА

Деталі: За даними рятувальників, навчальний заклад повністю зруйнований. Пожежу на площі 800 квадратних метрів гасили 14 рятувальників.

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Тим часом ОВА пише, що у цьому районі від обстрілів постраждав 37-річний чоловік.

Окупанти атакували КАБом, безпілотниками та РСЗВ – сталося декілька займань.

Горіли пшениця, сухостій, господарська споруда. Вогнем охопило також ліцей. Він частково знищений. Руйнування є на території підприємства. Понівечені приватний будинок, 2 комбайни, авто.