Россияне разрушили учебное заведение в Днепропетровской области

Ночью российские дроны атаковали поселок Межевая Синельниковского района, в результате попаданий загорелась крыша и второй этаж здания одного из учебных заведений.

Источник: ГСЧС, Днепропетровская ОВА

Детали: По данным спасателей, учебное заведение полностью разрушено. Пожар на площади 800 квадратных метров тушили 14 спасателей.

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Между тем ОГА пишет, что в этом районе от обстрелов пострадал 37-летний мужчина.

Оккупанты атаковали КАБом, беспилотниками и РСЗО – произошло несколько возгораний.

Горели пшеница, сухостой, хозяйственная постройка. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушения есть на территории предприятия. Повреждены частный дом, 2 комбайна, автомобиль.