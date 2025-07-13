Россияне разрушили учебное заведение в Днепропетровской области
Воскресенье, 13 июля 2025, 10:40
Ночью российские дроны атаковали поселок Межевая Синельниковского района, в результате попаданий загорелась крыша и второй этаж здания одного из учебных заведений.
Источник: ГСЧС, Днепропетровская ОВА
Детали: По данным спасателей, учебное заведение полностью разрушено. Пожар на площади 800 квадратных метров тушили 14 спасателей.
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Между тем ОГА пишет, что в этом районе от обстрелов пострадал 37-летний мужчина.
Оккупанты атаковали КАБом, беспилотниками и РСЗО – произошло несколько возгораний.
Горели пшеница, сухостой, хозяйственная постройка. Огнем охватило также лицей. Он частично уничтожен. Разрушения есть на территории предприятия. Повреждены частный дом, 2 комбайна, автомобиль.
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