WP: Держдепартамент США звільняє всіх працівників офісу з питань клімату

Держдепартамент США у п’ятницю звільнив майже десяток працівників Офісу глобальних змін – останніх співробітників, які займалися міжнародною кліматичною політикою та переговорами в межах ООН.

Джерело: The Washington Post з посиланням на джерела, обізнаних із ситуацією

Деталі: Більшість співробітників звільнилися після того, як президент Трамп вивів Сполучені Штати з Паризької угоди в січні. Після звільнення решти співробітників, офіс буде закрито.

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Ліквідація офісу відбувається в межах масштабної реорганізації відомства, внаслідок якої загалом планується скоротити близько 3 тисяч працівників. У Держдепі заявили, що зміни спрямовані на узгодження роботи відомства з пріоритетами зовнішньої політики адміністрації Дональда Трампа "Америка передусім".

Експерти застерігають, що без цього офісу США фактично втрачають центр координації кліматичної дипломатії, що може означати свідомий відхід країни від участі в міжнародних кліматичних переговорах.

Колишній директор Офісу глобальних змін Ден Райфснайдер заявив, що втрата лідерства США у сфері клімату стане значним ударом для світу, адже країна є не лише одним із найбільших джерел викидів парникових газів, але й потужним осередком технологій та інновацій. Він закликав американців готуватися до відновлення кліматичної політики після завершення каденції Трампа.

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У відповідь на запит про коментар, Державний департамент підтвердив у своїй заяві, що майже 3000 співробітників будуть звільнені. Департамент не відповів на питання щодо ліквідації Управління глобальних змін.

Дослівно: "Департамент проводить значну та історичну реорганізацію, щоб краще узгодити діяльність нашого персоналу та програми з пріоритетами зовнішньої політики "Америка передусім"".

Деталі: У заяві додається, що багато офісів, що ліквідуються, відхилилися від свого призначення, були застарілими або зайвими.

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