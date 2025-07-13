WP: Госдепартамент США увольняет всех сотрудников офиса по вопросам климата

Госдепартамент США в пятницу уволил почти десяток сотрудников Офиса глобальных изменений – последних работников, занимавшихся международной климатической политикой и переговорами в рамках ООН.

Источник: The Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники

Детали: Большинство сотрудников покинули свои должности после того, как президент Трамп вывел Соединённые Штаты из Парижского соглашения в январе. После увольнения оставшихся сотрудников офис будет закрыт.

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Ликвидация офиса происходит в рамках масштабной реорганизации ведомства, в результате которой в целом планируется сократить около 3 тысяч сотрудников. В Госдепе заявили, что изменения направлены на приведение работы ведомства в соответствие с приоритетами внешней политики администрации Дональда Трампа "Америка прежде всего".

Эксперты предупреждают, что без этого офиса США фактически лишаются центра координации климатической дипломатии, что может означать сознательный уход страны от участия в международных климатических переговорах.

Бывший директор Офиса глобальных изменений Дэн Рейфснайдер заявил, что утрата лидерства США в сфере климата станет серьёзным ударом для мира, поскольку страна является не только одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, но и мощным центром технологий, инноваций и новых подходов к решению подобных проблем. Он призвал американцев готовиться к возобновлению климатической политики после окончания каденции Трампа.

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В ответ на запрос о комментарии Госдепартамент подтвердил в своём заявлении, что почти 3000 сотрудников будут уволены. Департамент не ответил на вопросы о ликвидации Офиса глобальных изменений.

Дословно: "Департамент проводит значительную и историческую реорганизацию, чтобы лучше согласовать деятельность нашего персонала и программы с приоритетами внешней политики „Америка прежде всего"".

Детали: В заявлении также отмечается, что многие ликвидируемые офисы отошли от своих задач, устарели или стали избыточными.

Предыстория: