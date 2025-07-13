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РФ атакувала КАБами село на Дніпропетровщині: загинула жінка

Роман ПетренкоНеділя, 13 липня 2025, 13:12
РФ атакувала КАБами село на Дніпропетровщині: загинула жінка
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У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, 13 липня від російських обстрілів загинула 88-річна жінка.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: За даними влади, через удари КАБами на одному з приватних подвір'їв сталося займання – горіли літня кухня та гараж. Пошкоджено 5 осель.

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Згодом в ОВА повідомили, що ворог атакував місто Самар безпілотниками.

Пошкоджена інфраструктура. Деталей немає.

Дніпропетровська областьобстріл
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