РФ атакувала КАБами село на Дніпропетровщині: загинула жінка
Неділя, 13 липня 2025, 13:12
У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, 13 липня від російських обстрілів загинула 88-річна жінка.
Джерело: Дніпропетровська ОВА
Деталі: За даними влади, через удари КАБами на одному з приватних подвір'їв сталося займання – горіли літня кухня та гараж. Пошкоджено 5 осель.
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Згодом в ОВА повідомили, що ворог атакував місто Самар безпілотниками.
Пошкоджена інфраструктура. Деталей немає.