РФ атакувала КАБами село на Дніпропетровщині: загинула жінка

У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, 13 липня від російських обстрілів загинула 88-річна жінка.

Джерело: Дніпропетровська ОВА

Деталі: За даними влади, через удари КАБами на одному з приватних подвір'їв сталося займання – горіли літня кухня та гараж. Пошкоджено 5 осель.

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Згодом в ОВА повідомили, що ворог атакував місто Самар безпілотниками.

Пошкоджена інфраструктура. Деталей немає.